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28.10.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochvormittag schwächer
Die Aktie von Geberit gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geberit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 573,60 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Geberit-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 573,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'523 Punkten steht. Die Geberit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 571,00 CHF ab. Bei 574,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'568 Geberit-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 16,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,33 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Geberit am 12.03.2013. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,44 CHF je Geberit-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Geberit am 28.10.2026
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