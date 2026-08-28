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28.08.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag nahezu unbewegt

Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Geberit zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Geberit-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 577,80 CHF.

Geberit
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Zum Vortag unverändert notierte die Geberit-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 577,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'433 Punkten tendiert. Die Geberit-Aktie legte bis auf 579,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 577,40 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 579,00 CHF. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 1'877 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 17,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,36 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Geberit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,33 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
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Geberit am 28.08.2026

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