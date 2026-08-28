Geberit Aktie News: Geberit schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Um 16:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 581,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'406 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Geberit-Aktie bei 582,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 579,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'643 Geberit-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,33 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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