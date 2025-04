Geberit Aktie News: Geberit verteuert sich am Montagmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 561,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'990 Punkten liegt. Bei 562,40 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 556,80 CHF. Zuletzt wechselten 8'562 Geberit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2025 auf bis zu 597,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 6,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.01.2025 auf bis zu 486,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 15,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,41 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Geberit am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Geberit.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 18,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

