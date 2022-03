Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit ins Plus

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss am Montag fester und auch der deutsche Leitindex verbuchte zum Handelsende kräftige Gewinne. Anleger an der Wall Street können sich am Montag nicht recht entscheiden. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Start in die neue Woche einmal mehr uneinheitlich.