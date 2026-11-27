Kaum Ausschläge verzeichnete die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 593,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'862 Punkten liegt. Bei 594,40 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Geberit-Aktie sank bis auf 590,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 593,20 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'466 Stück gehandelt.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,32 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Geberit dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,51 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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