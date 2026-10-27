Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Vormittag ins Minus

Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 562,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'549 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 562,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 567,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'390 Geberit-Aktien umgesetzt.

Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 14,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 14,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,33 CHF aus. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,44 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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