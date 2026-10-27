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27.10.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag gesucht

Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Geberit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 574,60 CHF zu.

Geberit
570.85 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 574,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'596 Punkten tendiert. Bei 575,00 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 567,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'506 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 14,83 Prozent Luft nach oben. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 14,65 Prozent wieder erreichen.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,33 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,44 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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