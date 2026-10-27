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27.10.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Mittag stärker

Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Geberit zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Geberit-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 574,20 CHF.

Geberit
570.85 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 574,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'591 Punkten notiert. Der Kurs der Geberit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 575,00 CHF zu. Bei 567,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 10'415 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 659,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Am 20.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 490,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 17,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,33 CHF. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,44 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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