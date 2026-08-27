Geberit Aktie News: Geberit verliert am Donnerstagnachmittag

Die Geberit-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 577,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Geberit-Aktie bei 577,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 584,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'239 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Geberit-Aktie derzeit noch 14,31 Prozent Luft nach oben. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 15,04 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,36 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,33 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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