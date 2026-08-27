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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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27.08.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagmittag billiger

Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 578,80 CHF.

Geberit
576.40 CHF -1.84%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 578,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'440 Punkten notiert. Die Geberit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 578,20 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 584,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'248 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,27 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,36 CHF. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,33 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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