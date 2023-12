Geberit Aktie News: Geberit macht am Vormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 541,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'145 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 542,60 CHF. Mit einem Wert von 537,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 39'011 Geberit-Aktien umgesetzt.

Bei 552,00 CHF erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 409,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 02.11.2023 vor. Das EPS lag bei 4,42 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 4,04 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 728,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 790,70 CHF umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Geberit-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,38 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch