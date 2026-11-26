Das Papier von Geberit konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 591,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 595,40 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 595,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 2'904 Stück.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). 11,57 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,08 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,32 CHF je Geberit-Aktie. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 08.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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