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26.11.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von Geberit zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Geberit konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 593,20 CHF.
Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 593,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'807 Punkten steht. Bei 596,80 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 595,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'508 Geberit-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,32 CHF je Geberit-Aktie. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,51 CHF je Geberit-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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