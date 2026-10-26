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26.10.2026 09:29:00

Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Geberit. Zuletzt sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 565,00 CHF zu.

Geberit
566.94 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Geberit legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 565,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'491 Punkten steht. Der Kurs der Geberit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 569,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 566,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'783 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit einem Zuwachs von 16,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 13,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,33 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,44 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’507.29 13.72 SNB4VU
Long 12’944.75 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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