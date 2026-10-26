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26.10.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Montagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Geberit gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 571,60 CHF.
Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 571,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'501 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Geberit-Aktie bei 573,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 566,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'954 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 13,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit Abgaben von 14,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,33 CHF. Am 12.03.2013 hat Geberit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2012 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,44 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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