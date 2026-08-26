Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 583,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'577 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 583,80 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geberit-Aktie bisher bei 581,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 581,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'097 Geberit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 11,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Geberit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,36 CHF. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 443.60 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 443.60 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,33 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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