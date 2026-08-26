Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Swiss Re12688156Givaudan1064593Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Suche...

Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 589,60 CHF zu.

Geberit
587.20 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 589,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'580 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Geberit-Aktie bei 591,00 CHF. Bei 581,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'217 Geberit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2026 Kursverluste bis auf 490,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,33 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

Geberit-Aktie mit Kurssprung: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Ausblick Geberit: Gelingt Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal?

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Geberit AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten