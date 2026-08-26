Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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26.08.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 589,60 CHF zu.
Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 589,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'580 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Geberit-Aktie bei 591,00 CHF. Bei 581,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'217 Geberit-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2026 Kursverluste bis auf 490,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 443.60 Mio. CHF gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,33 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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