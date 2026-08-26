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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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26.08.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Mittwochmittag

Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Mittwochmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Geberit. Zuletzt ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 588,00 CHF.

Geberit
587.20 CHF 0.70%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 588,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'589 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Geberit-Aktie sogar auf 588,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 581,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 10'075 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,21 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 19,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,36 CHF je Aktie ausschütten. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,33 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.97 SZB73U
SMI-Kurs: 14’554.31 26.08.2026 17:30:00
Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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