Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag fester

Das Papier von Geberit legte um 04:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 541,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'145 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 542,60 CHF. Bei 537,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 39'011 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 552,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 409,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 32,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,42 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,04 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 728,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 790,70 CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Geberit am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 18.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,38 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch