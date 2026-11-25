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25.11.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit steigt am Mittwochnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Geberit. Die Aktionäre schickten das Papier von Geberit nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 590,60 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 590,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'730 Punkten notiert. Bei 595,60 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 587,40 CHF. Zuletzt wechselten 35'355 Geberit-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 11,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 16,97 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,32 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Geberit mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 08.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,51 CHF je Geberit-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Geberit am 25.11.2026
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