Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 594,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'849 Punkten steht. In der Spitze gewann die Geberit-Aktie bis auf 595,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 587,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'850 Geberit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 11,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,32 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 08.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,51 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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