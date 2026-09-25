Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Freitagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 544,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'983 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geberit-Aktie bei 545,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 543,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'445 Geberit-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 21,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 490,40 CHF fiel das Papier am 20.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 9,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,37 CHF belaufen. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,42 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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