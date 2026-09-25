Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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25.09.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Geberit gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 543,60 CHF.
Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 543,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'943 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Geberit-Aktie bis auf 547,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 543,20 CHF. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 16'816 Aktien.
Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 17,61 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 10,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,37 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Geberit ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 443.60 Mio. CHF gelegen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 03.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,42 CHF je Geberit-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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