Geberit Aktie News: Geberit zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 545,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'971 Punkten notiert. Die Geberit-Aktie zog in der Spitze bis auf 547,00 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 543,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'227 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Geberit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 10,02 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,37 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,42 CHF je Geberit-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient