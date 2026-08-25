Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag in Rot

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 576,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'442 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Geberit-Aktie bis auf 576,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 580,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'120 Geberit-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 659,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,43 Prozent. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Mit Abgaben von 14,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,36 CHF. Am 12.03.2013 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Geberit mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,33 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

Geberit-Aktie mit Kurssprung: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Ausblick Geberit: Gelingt Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal?

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren bedeutet