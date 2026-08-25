Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 582,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'494 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 586,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 580,80 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'130 Stück gehandelt.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geberit-Aktie somit 11,79 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,36 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,33 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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