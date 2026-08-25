Geberit Aktie News: Geberit am Mittag fester

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 580,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'478 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Geberit-Aktie bei 582,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 580,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 12'109 Geberit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 13,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 18,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,36 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Geberit Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,33 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

Geberit-Aktie mit Kurssprung: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Ausblick Geberit: Gelingt Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal?

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geberit von vor 5 Jahren bedeutet