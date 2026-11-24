Das Papier von Geberit legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 588,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'773 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 589,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 585,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'718 Geberit-Aktien.

Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF. Gewinne von 12,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit Abgaben von 16,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,32 CHF aus. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 08.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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