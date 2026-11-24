Die Geberit-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 584,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'758 Punkten notiert. Bei 589,80 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geberit-Aktie bisher bei 583,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 585,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'556 Geberit-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 11,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 19,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,32 CHF aus. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,51 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor 5 Jahren angefallen

Geberit-Aktie mit Verlusten: Wachstumstempo lässt im dritten Quartal nach