|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Geberit zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Geberit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 584,80 CHF.
Die Geberit-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 584,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'758 Punkten notiert. Bei 589,80 CHF erreichte die Geberit-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Geberit-Aktie bisher bei 583,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 585,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'556 Geberit-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 11,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 19,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Geberit-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 12,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,32 CHF aus. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.
Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,51 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Geberit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Geberit von vor 5 Jahren angefallen
Geberit-Aktie mit Verlusten: Wachstumstempo lässt im dritten Quartal nach
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
16:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
12:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
09:29
|Geberit Aktie News: Geberit am Dienstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
23.11.26
|SMI aktuell: SMI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.