Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 585,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'702 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Geberit-Aktie sogar auf 589,80 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Geberit-Aktie bis auf 584,60 CHF. Bei 585,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 15'065 Stück.

Am 24.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 659,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von 12,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 16,20 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Geberit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,32 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geberit 12,90 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Geberit am 12.03.2013. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Geberit am 10.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 08.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Geberit ein EPS in Höhe von 19,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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