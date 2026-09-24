Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’355 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’270 -0.4%  Bitcoin 69’704 0.1%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 107.0 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Suche...
ETF Sparplan

Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagnachmittag freundlich

Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Geberit legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 545,80 CHF.

Geberit
546.09 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 545,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'946 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 547,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 540,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 15'120 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,89 Prozent. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,37 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Geberit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Geberit AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten