Geberit Aktie News: Geberit am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Geberit-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 545,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'946 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Geberit-Aktie bisher bei 547,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 540,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 15'120 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,89 Prozent. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,37 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Geberit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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