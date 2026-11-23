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23.11.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Anleger schicken Geberit am Montagvormittag ins Plus
Die Aktie von Geberit gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 578,40 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Geberit-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 578,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'552 Punkten notiert. Die Geberit-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 578,60 CHF aus. Bei 575,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'400 Geberit-Aktien.
Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 12,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 15,21 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,32 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 10.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,51 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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