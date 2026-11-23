Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 583,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geberit-Aktie bei 585,40 CHF. Bei 575,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 29'116 Geberit-Aktien den Besitzer.

Bei 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,10 Prozent Plus fehlen der Geberit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Geberit-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,32 CHF aus. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Geberit einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte Geberit die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Geberit-Aktie in Höhe von 19,51 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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