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23.11.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit reagiert am Mittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Geberit. Das Papier von Geberit konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 581,60 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 581,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'652 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 584,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 575,00 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'963 Stück gehandelt.
Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Geberit-Aktie ist somit 13,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 490,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 15,68 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,32 CHF belaufen. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Geberit wird am 10.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 08.03.2028.
Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,51 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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