Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 558,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'516 Punkten realisiert. Die Geberit-Aktie sank bis auf 558,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 561,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'646 Geberit-Aktien.

Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 13,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,33 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,44 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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