|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Geberit gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Geberit-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 558,40 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 558,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'516 Punkten realisiert. Die Geberit-Aktie sank bis auf 558,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 561,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'646 Geberit-Aktien.
Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 13,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,33 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Geberit-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,44 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
23.10.26
|Geberit Aktie News: Anleger greifen bei Geberit am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SMI legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Geberit Aktie News: Geberit macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SIX-Handel SMI in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: mittags Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Geberit am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.