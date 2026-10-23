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23.10.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Anleger greifen bei Geberit am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Geberit. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 562,60 CHF zu.
Die Geberit-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 562,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'451 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Geberit-Aktie sogar auf 567,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 561,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Geberit-Aktien beläuft sich auf 33'982 Stück.
Bei 659,80 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Geberit-Aktie mit einem Kursplus von 17,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 490,40 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.
Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,33 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2012 abgelaufenen Quartal legte Geberit am 12.03.2013 vor. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 443.60 Mio. CHF eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Am 04.11.2027 wird Geberit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Geberit im Jahr 2026 19,44 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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