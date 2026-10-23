Geberit Aktie News: Geberit macht am Mittag Boden gut

Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 564,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'447 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Geberit-Aktie bei 564,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 561,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 17'306 Geberit-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 659,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,86 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Geberit-Aktie 13,14 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 12,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,33 CHF. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 19,44 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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