Geberit Aktie News: Geberit tendiert am Vormittag seitwärts

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Geberit-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 548,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 549,60 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Geberit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 548,60 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 548,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 803 Geberit-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 20,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 490,40 CHF am 20.05.2026. Mit Abgaben von 10,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,39 CHF aus. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. Geberit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,42 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient