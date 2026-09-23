Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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23.09.2026 16:29:00
Geberit Aktie News: Geberit gibt am Mittwochnachmittag ab
Die Aktie von Geberit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 544,20 CHF.
Die Geberit-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 544,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'978 Punkten steht. Bei 542,40 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 548,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'602 Geberit-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,24 Prozent. Bei 490,40 CHF fiel das Papier am 20.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Geberit-Aktie mit einem Verlust von 9,89 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Geberit-Aktionäre 12,90 CHF je Wertpapier. Geberit veröffentlichte am 12.03.2013 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geberit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 443.60 Mio. CHF, gegenüber 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Geberit im Jahr 2026 19,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Geberit am 23.09.2026
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