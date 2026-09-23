Geberit Aktie News: Geberit am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Geberit-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 546,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'964 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Geberit-Aktie ging bis auf 544,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 548,60 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'653 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,84 Prozent. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,39 CHF je Geberit-Aktie. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 443.60 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geberit 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Geberit rechnen Experten am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,42 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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