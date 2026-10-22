Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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22.10.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Geberit gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 557,60 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 557,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'519 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Geberit-Aktie bei 556,80 CHF. Bei 558,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'219 Geberit-Aktien den Besitzer.
Bei 659,80 CHF markierte der Titel am 24.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 18,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 13,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Geberit seine Aktionäre 2025 mit 12,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,33 CHF je Aktie ausschütten. Am 12.03.2013 äusserte sich Geberit zu den Kennzahlen des am 31.12.2012 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 443.60 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Geberit die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Geberit-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,44 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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