Geberit Aktie News: Geberit legt am Dienstagvormittag zu

Das Papier von Geberit konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 536,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'950 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Geberit-Aktie bei 537,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 533,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'776 Geberit-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2026 (490,40 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Geberit-Aktie 9,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Geberit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,39 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals präsentierte Geberit am 12.03.2013. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Geberit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren