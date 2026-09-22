Geberit Aktie News: Geberit präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Geberit zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,0 Prozent auf 547,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'958 Punkten liegt. In der Spitze legte die Geberit-Aktie bis auf 551,40 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 533,00 CHF. Der Tagesumsatz der Geberit-Aktie belief sich zuletzt auf 36'728 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,45 Prozent könnte die Geberit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,39 CHF, nach 12,90 CHF im Jahr 2025. Am 12.03.2013 hat Geberit die Kennzahlen zum am 31.12.2012 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Geberit.

Experten taxieren den Geberit-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,42 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie

SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 5 Jahren gekostet

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Geberit von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor einem Jahr eingefahren