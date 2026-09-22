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22.09.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Mittag an Boden

Geberit Aktie News: Geberit gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Geberit gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Geberit-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 548,00 CHF.

Geberit
549.36 CHF 3.54%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 548,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'997 Punkten steht. Der Kurs der Geberit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 548,20 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 533,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 19'387 Geberit-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Geberit-Aktie liegt somit 16,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 12,90 CHF an Geberit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 13,39 CHF aus. Am 12.03.2013 lud Geberit zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2012 endete. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Geberit im vergangenen Quartal 443.60 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Geberit am 03.11.2026 präsentieren. Geberit dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,42 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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