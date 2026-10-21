Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 12:29:00
Geberit Aktie News: Geberit verliert am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Geberit. Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 556,00 CHF.
Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 556,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'503 Punkten steht. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 552,20 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 555,20 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'412 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,67 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 11,80 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,36 CHF belaufen. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.
In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Geberit-Aktie
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Geberit von vor 10 Jahren abgeworfen
SMI-Papier Geberit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geberit-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Titel Geberit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Geberit-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Geberit AG (N)
|
21.10.26
|Geberit Aktie News: Geberit am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Geberit Aktie News: Geberit verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: mittags Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Geberit Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Geberit (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI notiert am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Geberit AG (N)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Geberit am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.