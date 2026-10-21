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21.10.2026 12:29:00

Geberit Aktie News: Geberit verliert am Mittag

Geberit Aktie News: Geberit verliert am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Geberit. Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 556,00 CHF.

Geberit
556.22 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 556,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'503 Punkten steht. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 552,20 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 555,20 CHF. Von der Geberit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'412 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 659,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,67 Prozent hinzugewinnen. Am 20.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 490,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geberit-Aktie derzeit noch 11,80 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Geberit-Aktionäre betrug im Jahr 2025 12,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,36 CHF belaufen. Geberit gewährte am 12.03.2013 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2012 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geberit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 443.60 Mio. CHF im Vergleich zu 443.60 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

In der Geberit-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’991.11 8.99 S03BFU
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Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Geberit am 21.10.2026

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