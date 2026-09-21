Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408
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21.09.2026 09:29:00
Geberit Aktie News: Geberit am Montagvormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 538,00 CHF ab.
Der Geberit-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 538,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Im Tief verlor die Geberit-Aktie bis auf 537,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 541,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'993 Geberit-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 659,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2026 bei 490,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,85 Prozent.
Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,39 CHF je Geberit-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Geberit am 12.03.2013 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Geberit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.60 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Geberit-Gewinn in Höhe von 19,42 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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