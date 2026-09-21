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Geberit Aktie 3017040 / CH0030170408

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21.09.2026 16:29:00

Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag im Minus

Geberit Aktie News: Geberit am Montagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Geberit. Die Geberit-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 528,20 CHF ab.

Geberit
536.73 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

Die Geberit-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 528,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'962 Punkten realisiert. Bei 526,40 CHF markierte die Geberit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 541,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 49'527 Geberit-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (659,80 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Gewinne von 24,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.05.2026 Kursverluste bis auf 490,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,16 Prozent würde die Geberit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,39 CHF. Im Vorjahr hatte Geberit 12,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 443.60 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,42 CHF je Aktie in den Geberit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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