Geberit Aktie News: Geberit am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Geberit-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 571,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. Die Geberit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 577,40 CHF. Der Kurs der Geberit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 571,00 CHF nach. Bei 574,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'791 Geberit-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 659,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,43 Prozent. Bei 490,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Nach 12,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,36 CHF je Geberit-Aktie. Geberit liess sich am 12.03.2013 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2012 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geberit 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Geberit 443.60 Mio. CHF umgesetzt.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Geberit veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Geberit einen Gewinn von 19,28 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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