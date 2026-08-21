Geberit Aktie News: Geberit am Freitagmittag mit Kursplus

Die Geberit-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 575,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'297 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Geberit-Aktie sogar auf 577,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 574,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 22'579 Geberit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 659,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Geberit-Aktie 14,59 Prozent zulegen. Am 20.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 490,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Geberit-Aktie damit 17,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Geberit-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 12,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,36 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2013 legte Geberit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2012 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 443.60 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 443.60 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Geberit wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Geberit möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,28 CHF je Geberit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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